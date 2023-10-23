В элегантном платье с глубоким декольте: Мерил Стрип получила награду из рук принцессы Леонор

Мерил приехала в Испанию, чтобы посетить церемонию вручения наград Театре Кампоамор в Астурии. Актриса получила премию принцессы Астурийской в ​​области искусств из рук наследной принцессы Испании Леонор.

Мерил Стрип и принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Стрип приехала на церемонию в черном макси-платье на запах, с поясом на талии и достаточно глубоким вырезом на декольте. Актриса дополнила свой образ жемчужными серьгами-висюльками, брошью на груди, сделала лаконичный макияж и прическу и надела очки.

Мерил Стрип / Фото: Getty Images

Напомним, церемонию посетили все члены испанской королевской семьи. А образ наследницы трона – принцессы Леонор – мы рассматривали в деталях.

Испанская королевская семья / Фото: Getty Images

Читайте также: