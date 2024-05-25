В элегантном платье с глубоким декольте: "Мисс Вселенная-2015" в эффектном луке предстала в Каннах

Филиппинская актриса, телеведущая, модель и "Мисс Вселенная-2015" – Пиа Вуртцбах – посетила Каннский кинофестиваль.

На красной дорожке девушка появилась в эффектном аутфите. На ней было элегантное черное платье без бретелек и со шлейфом, которое сверкало от вспышек фотокамер.

Пио Вуртцбах / Фото: Getty Images

Главный акцент в ее образе был на глубоком декольте, сквозь которое она продемонстрировала пышную грудь.

Пиа дополнила образ прической с высоким пучком и макияжем с красной помадой. На шее у нее красовалось роскошное бриллиантовое колье, а на руке браслет из этого комплекта. Молочный маникюр завершил лук Вуртцбаха.

Пио Вуртцбах / Фото: Associated Press

Напомним, победительница "Мисс Вселенная-2023" появилась на фотосессии в странном наряде.

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