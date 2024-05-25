В элегантном платье с глубоким декольте: "Мисс Вселенная-2015" в эффектном луке предстала в Каннах

Пиа Вуртцбах гармонично сочетала в своем образе черный наряд и красную помаду.
Филиппинская актриса, телеведущая, модель и "Мисс Вселенная-2015" – Пиа Вуртцбах – посетила Каннский кинофестиваль.
На красной дорожке девушка появилась в эффектном аутфите. На ней было элегантное черное платье без бретелек и со шлейфом, которое сверкало от вспышек фотокамер.
Главный акцент в ее образе был на глубоком декольте, сквозь которое она продемонстрировала пышную грудь.
Пиа дополнила образ прической с высоким пучком и макияжем с красной помадой. На шее у нее красовалось роскошное бриллиантовое колье, а на руке браслет из этого комплекта. Молочный маникюр завершил лук Вуртцбаха.
Напомним, победительница "Мисс Вселенная-2023" появилась на фотосессии в странном наряде.
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