В элегантном платье с халтером: стройная Алессандра Амбросио на мероприятии в Лос-Анджелесе

Модель выбрала для своего аутфита наряд от британского бренда.
Алессандра Амбросио посетила мероприятие Clarins ICONS в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе.
Перед фотокамерами модель появилась в элегантном черном платье с белым халтером и вставками на топе от бренда Roland Mouret. В этом наряде Алессандра выглядела стройно и привлекательно.
Амбросио сделала укладку с локонами на одну сторону, макияж со стрелками и нежно-розовым блеском на губах и темно-пудровый маникюр. Уши она украсила роскошными серьгами с камнями, а руки – кольцами.
Напомним, Алессандра Амбросио папарацци подловили на прогулке с бойфрендом в Лос-Анджелесе.
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