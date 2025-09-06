В элегантном платье с маленьким бантом: Памела Андерсон получила награду во Франции

Памела Андерсон / © Getty Images

Актриса и модель вчера появилась в элегантном черном платье без бретелек силуэта «русалка», которое идеально подчеркивало ее стройную фигуру. Украшали платье Памелы две бархатные вставки ткани под грудью и на талии, а также небольшой бархатный бант.

Также этот наряд для церемонии открытия кинофестиваля Андерсон дополнила клатчем, темным маникюром, парой лаконичный туфель и гламурными серьгами с бриллиантами. Свои короткие волосы звезда уложила в объемную прическу с легкими локонами, а вот от макияжа уже традиционно отказалась.

Минималистский подход к стилю еще больше подчеркнул изысканность — Памала только нанесла на губы немного прозрачного блеска.

Памела получила в Довиле премию Deauville Talent Award и в произнесла эмоциональную речь со сцены.

