Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
42
Время на прочтение
1 мин

В элегантном платье с маленьким бантом: Памела Андерсон получила награду во Франции

На красной дорожке кинофестиваля в Довиле, во Франции, Памела Андерсон доказала, что в свои 58 лет она по-прежнему остается настоящей иконой моды.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Памела Андерсон

Памела Андерсон / © Getty Images

Актриса и модель вчера появилась в элегантном черном платье без бретелек силуэта «русалка», которое идеально подчеркивало ее стройную фигуру. Украшали платье Памелы две бархатные вставки ткани под грудью и на талии, а также небольшой бархатный бант.

Также этот наряд для церемонии открытия кинофестиваля Андерсон дополнила клатчем, темным маникюром, парой лаконичный туфель и гламурными серьгами с бриллиантами. Свои короткие волосы звезда уложила в объемную прическу с легкими локонами, а вот от макияжа уже традиционно отказалась.

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Минималистский подход к стилю еще больше подчеркнул изысканность — Памала только нанесла на губы немного прозрачного блеска.

Памела получила в Довиле премию Deauville Talent Award и в произнесла эмоциональную речь со сцены.

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
42
