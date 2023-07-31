В элегантном платье с пикантным акцентом: эффектная ведущая блеснула сексуальным бюстом

41-летняя британская ведущая Хлоя Симс в своем вечернем аутфите сделала акцент на пышном декольте.

Британская ведущая Хлоя Симс попала в объектив папарацци, когда шла на вечеринку по случаю 50-летия Кейт Бекинсейл. Пати состоялась в заведении Limitless в Лос-Анджелесе.

Блондинка выглядела эффектно. Она была одета в элегантное черное платье макси со светлой подкладкой и с пикантным акцентом – с сексуальным декольте. Наряд прекрасно облегал ее стройную фигуру и имел также разрез, который позволил Хлои продемонстрировать красивые ноги.

Хлоя Симс / Фото: Getty Images

На плечи она накинула укороченный черный жакет и дополнила лук черными туфлями с брошьми с камнями.

Симс сделала стильную укладку, макияж с черными стрелками, уши она украсила большими серьгами-люстрами, шею – деликатным кулоном на золотой цепочке, а руки – браслетами.

Напомним, в прошлый раз Хлоя Симс выбрала для своего выхода белое обтягивающее платье макси, которое подчеркнуло его сексуальную фигуру в форме песочных часов.

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