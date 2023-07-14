В элегантном платье с прозрачной вставкой: Дита фон Тиз в элегантном аутфите пришла на вечеринку

Дита фон Тиз посетила вечеринку Lashify Cocktails & Light Bites, состоявшуюся в Лас-Вегасе, штат Невада.

Знаменитость предстала в красивом вечернем образе. На ней было черное платье по фигуре длины миди с короткими рукавами и прозрачной вставкой в горошек в верхней части наряда, украшенной каймой с камнями и блестками. Обута она была в черные босоножки с бантами со стразами и на шпильках.

Дита фон Тиз / Фото: Associated Press

Традиционно аутфит Дита дополнила ретро-прической и макияжем с красной помадой и черными стрелками. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами в виде капель, а руку – черным браслетом-ремнем с пряжкой, инкрустированной камнями. Красные маникюр и педикюр завершили лук дивы бурлеска.

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