В элегантном платье с пышным декольте: Белла Торн продемонстрировала сексуальную фигуру на красной дорожке

26-летняя актриса и певица в красивом образе сияла на кинофестивале.

Белла Торн появилась на красной дорожке 77-го Каннского кинофестиваля. Она пришла на премьеру фильма "Мотель Дестино" (Motel Destino) режиссера Карима Айнуза.

Белла выглядела прекрасно. На ней было элегантное черное платье макси со шлейфом, которое прекрасно подчеркнуло ее сексуальную фигуру. Наряд имел открытые плечи и пышное соблазнительное декольте.

Белла Торн / Фото: Getty Images

На шее у нее было роскошное бриллиантовое колье с массивным каплевидным рубином, а в ушах – лаконичные серьги. Волосы она собрала сзади и сделала макияж, подчеркнув глаза черным карандашом.

Напомним, Белла Торн пришла на гала-вечер amfAR в двухцветном платье, состоявшем из прозрачной вязаной части со стразами и белого лифа с пышным декольте.

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