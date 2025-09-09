- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 270
- Время на прочтение
- 1 мин
В элегантном платье с разрезом: девушка Лео Ди Каприо затмила всех на премьере его нового фильма
27-летняя девушка актера Лео Ди Каприо, не пропустила премьеру его фильма «Одно сражение за другим», которая состоялась в китайском театре в Лос-Анджелесе.
Модель Виттория Черетти выглядела сногсшибательно в длинном белом платье от Tom Ford, когда появилась на мероприятии, чтобы поддержать своего знаменитого бойфренда. Все взгляды были прикованы к ней, поскольку у ее минималистического наряда был свободный фасон, глубокая пройма, которая демонстрировала ребра и высокий разрез на юбке, открывающий ноги.
Виттория носила платье с черными туфлями на каблуках от Tom Ford, а также роскошными украшениями с бриллиантами. Также в ее руке можно увидеть элегантный клатч в тон наряда, который был от бренда Jimmy Choo.
Волосы итальянская модель собрала в элегантный пучок, а на лице делала вечерний макияж.
Также несмотря на то, что модель прибыла на премьеру, вместе с Леонардо Ди Каприо, на на красной дорожке не появилась с ним. Пара не привлекает внимания к своим отношениям и не комметрирует их. Недавно Ди Каприо и Виттория Черетти даже посетили свадьбу Джеффа Безоса в Венеции, где их подловили папарцци.