В элегантном платье с разрезом: девушка Лео Ди Каприо затмила всех на премьере его нового фильма

Виттория Черетти / © Associated Press

Реклама

Модель Виттория Черетти выглядела сногсшибательно в длинном белом платье от Tom Ford, когда появилась на мероприятии, чтобы поддержать своего знаменитого бойфренда. Все взгляды были прикованы к ней, поскольку у ее минималистического наряда был свободный фасон, глубокая пройма, которая демонстрировала ребра и высокий разрез на юбке, открывающий ноги.

Виттория Черетти / © Associated Press

Виттория носила платье с черными туфлями на каблуках от Tom Ford, а также роскошными украшениями с бриллиантами. Также в ее руке можно увидеть элегантный клатч в тон наряда, который был от бренда Jimmy Choo.

Виттория Черетти / © Associated Press

Волосы итальянская модель собрала в элегантный пучок, а на лице делала вечерний макияж.

Реклама

Виттория Черетти / © Associated Press

Виттория Черетти / © Associated Press

Также несмотря на то, что модель прибыла на премьеру, вместе с Леонардо Ди Каприо, на на красной дорожке не появилась с ним. Пара не привлекает внимания к своим отношениям и не комметрирует их. Недавно Ди Каприо и Виттория Черетти даже посетили свадьбу Джеффа Безоса в Венеции, где их подловили папарцци.