ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
136
Время на прочтение
1 мин

В элегантном платье с сердцем на груди: Шарлиз Терон ошеломила своим появлением на церемонии открытия Олимпийских игр

50-летняя американская актриса южноафриканского происхождения является послом мира Организации Объединенных Наций.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Шарлиз Терон

Шарлиз Терон / © Getty Images

Шарлиз Терон появилась на официальной церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2026 на стадионе "Сан-Сиро" в Милане. Актриса, которая является посланницей мира ООН, вышла на публику и продекламировала сообщение мира от Нельсона Манделы. Позади нее на полу было световое изображение голубя.

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Звезда ошеломила своим роскошным стройным видом. На ней было элегантное черное платье макси приталенного силуэта, с высокой горловиной, длинными рукавами и разрезом сзади. Главным акцентом в ее аутфите были вырезы в зоне декольте, которые были похожи на сердце.

Шарлиз Терон / © Getty Images

Шарлиз Терон / © Getty Images

Аутфит Терон дополнила черными босоножками на шпильках. У нее была красивая прическа, вечерний макияж, роскошные бриллиантовые серьги и кольца в виде цветов.

Шарлиз Терон / © Getty Images

Шарлиз Терон / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
136
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie