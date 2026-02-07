В элегантном платье с сердцем на груди: Шарлиз Терон ошеломила своим появлением на церемонии открытия Олимпийских игр

Шарлиз Терон / © Getty Images

Шарлиз Терон появилась на официальной церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2026 на стадионе "Сан-Сиро" в Милане. Актриса, которая является посланницей мира ООН, вышла на публику и продекламировала сообщение мира от Нельсона Манделы. Позади нее на полу было световое изображение голубя.

Шарлиз Терон / © Associated Press

Звезда ошеломила своим роскошным стройным видом. На ней было элегантное черное платье макси приталенного силуэта, с высокой горловиной, длинными рукавами и разрезом сзади. Главным акцентом в ее аутфите были вырезы в зоне декольте, которые были похожи на сердце.

Шарлиз Терон / © Getty Images

Аутфит Терон дополнила черными босоножками на шпильках. У нее была красивая прическа, вечерний макияж, роскошные бриллиантовые серьги и кольца в виде цветов.

