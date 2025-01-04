В элегантном платье с высоким разрезом: Екатерина Кухар в красивом образе снялась в фотосессии

Екатерина Кухар опубликовала в Instagram снимки из новой фотосессии, в которой предстала в красивом образе.

Балерина соблазнительно позировала на полу у бордового дивана в стиле ретро.

Екатерина Кухар/Фото Валентина Малильо

На Екатерине было элегантное черное длинное платье с американской проймой, стразами на халтере и с высоким разрезом, который позволил ей продемонстрировать свои стройные ноги.

Екатерина Кухар/Фото Валентина Малильо

Аутфит Кухар дополнила прической с мягкой волной и макияжем в нежных оттенках. Из украшений на ней были часы.

Екатерина Кухар/Фото Валентина Малильо

"Мудрая женщина только своим молчанием может вызвать панику у мужчины…", – подписала фото Екатерина.

Напомним, ранее Екатерина Кухар продемонстрировала яркий лук в розовой шубе и с красивым макияжем.

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