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В элегантном платье с высоким разрезом: Екатерина Кухар в красивом образе снялась в фотосессии

В элегантном платье с высоким разрезом: Екатерина Кухар в красивом образе снялась в фотосессии

Екатерина Кухар/Фото Валентина Малильо

Прима-балерина очаровала изысканным аутфитом в новом фотосете.

Екатерина Кухар опубликовала в Instagram снимки из новой фотосессии, в которой предстала в красивом образе.

Балерина соблазнительно позировала на полу у бордового дивана в стиле ретро.

Екатерина Кухар/Фото Валентина Малильо / ©
Екатерина Кухар/Фото Валентина Малильо

На Екатерине было элегантное черное длинное платье с американской проймой, стразами на халтере и с высоким разрезом, который позволил ей продемонстрировать свои стройные ноги.

Екатерина Кухар/Фото Валентина Малильо / ©
Екатерина Кухар/Фото Валентина Малильо

Аутфит Кухар дополнила прической с мягкой волной и макияжем в нежных оттенках. Из украшений на ней были часы.

Екатерина Кухар/Фото Валентина Малильо / ©
Екатерина Кухар/Фото Валентина Малильо

"Мудрая женщина только своим молчанием может вызвать панику у мужчины…", – подписала фото Екатерина.

Напомним, ранее Екатерина Кухар продемонстрировала яркий лук в розовой шубе и с красивым макияжем.

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