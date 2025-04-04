В элегантном платье со складками: Линдсей Лохан получила награду в Лас-Вегасе

Линдсей Лохан / © Associated Press

Реклама

Актриса Линдсей Лохан посетила церемонию вручения премии Big Screen Achievement Awards, которая прошла в рамках фестиваля CinemaCon в Лас-Вегасе. На этом мероприятии она получила награду CinemaCon Vanguard Award, за свои достижения в кинематографе.

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей вышла на красную дорожку в элегантном черном платье с V-образным декольте и открытыми плечами от Saint Laurent, которое носила с черными слингбэками. Платье актрисы было украшено только складками ткани на лифе и талии.

Линдсей Лохан / © Associated Press

Роскошные волосы Лохан уложила в голливудскую волну, сделала трендовый макияж с нюдовой помадой на губах и надела украшения с бриллиантами - роскошный набор, который включал колье и серьги.

Реклама

Это мероприятие она посетила, поскольку вместе с актрисой Джейми Ли Кертис снялась в продолжении комедии "Чумовая Пятница". Вторую часть решили снять через 21 год после выхода первого фильма и некоторые кадры со съемочной площадки уже попадали в объективы папарацци. В рамках CinemaCon она вышла на сцену во время презентации Walt Disney Studios, чтобы рассказать об этой картине.

Линдсей Лохан / © Getty Images Линдсей Лохан / © Associated Press Линдсей Лохан / © Getty Images Линдсей Лохан / © Associated Press Линдсей Лохан / © Getty Images Линдсей Лохан / © Getty Images Линдсей Лохан / © Getty Images Линдсей Лохан / © Associated Press Линдсей Лохан / © Associated Press Линдсей Лохан / © Associated Press Линдсей Лохан / © Getty Images Линдсей Лохан / © Associated Press Линдсей Лохан / © Getty Images Линдсей Лохан и Джейми Ли Кертис / © Getty Images