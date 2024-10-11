В элегантном платье со стразами на декольте: Деми Ловато в вечернем аутфите пришла на премию

Американская поп-певица подчеркнула стройную фигуру нарядом от Vivienne Westwood.
Деми Ловато посетила состоявшуюся в Нью-Йорке церемонию награждения премии журнала Glamour "Женщина года".
Звезда выбрала для своего появления вечернее черное платье макси от бренда Vivienne Westwood. Наряд имел корсетный верх, был украшен черными стразами в зоне декольте и имел драпировку на бедрах.
В таком платье Деми продемонстрировала свои татуировки на плече и руках.
Ловато уложила волосы волнами, сделала макияж смоки-айс и нежный маникюр, уши она украсила лаконичными серьгами.
Напомним, Деми Ловато на мероприятии The American Heart Association Red Dress Collection Concert в Нью-Йорке предстала в эффектном образе, в котором была похожей на принцессу. На Деми было красное платье с халтером и пышной юбкой к полу от бренда Nicole+Felicia.
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