В элегантном платье: супермодель 90-х Синди Кроуфорд пришла на мероприятие с мужем

Она в очередной раз продемонстрировала свой хороший вкус.

Супермодель 90-х Синди Кроуфорд, несмотря на свои 56-лет, продолжает покорять публику невероятной внешностью. Знаменитость посетила 29 сентября вручение премии Clooney Foundation for Justice Albie, которое проходило в Нью-Йорке.

На мероприятие звезда подиума надела элегантное и очень лаконичное черное шелковое платье. Наряд был приталенным, имел американскую пройму, а спереди его украшало несколько декоративных складок.

Дополнили этот образ босоножки, лакированный клатч, легкая укладка и нежный макияж. Серьги у Синди были длинные и с серо-черными камнями.

Синди Кроуфорд / Фото: Associated Press

Компанию на этом мероприятии модели составил ее муж Рэнди Гербер, с которым она в браке уже 24 года и имеет двух детей.

Синди Кроуфорд с мужем / Фото: Associated Press

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