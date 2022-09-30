В элегантном платье: супермодель 90-х Синди Кроуфорд пришла на мероприятие с мужем

Она в очередной раз продемонстрировала свой хороший вкус.
Супермодель 90-х Синди Кроуфорд, несмотря на свои 56-лет, продолжает покорять публику невероятной внешностью. Знаменитость посетила 29 сентября вручение премии Clooney Foundation for Justice Albie, которое проходило в Нью-Йорке.
На мероприятие звезда подиума надела элегантное и очень лаконичное черное шелковое платье. Наряд был приталенным, имел американскую пройму, а спереди его украшало несколько декоративных складок.
Дополнили этот образ босоножки, лакированный клатч, легкая укладка и нежный макияж. Серьги у Синди были длинные и с серо-черными камнями.
Компанию на этом мероприятии модели составил ее муж Рэнди Гербер, с которым она в браке уже 24 года и имеет двух детей.
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