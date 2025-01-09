В элегантном платье-жакете с пуговицами: 70-летняя Кристи Бринкли на светском мероприятии

Известная модель в очередной раз впечатлила своей красотой и стильным нарядом.

70-летняя актриса и модель Кристи Бринкли - звезда 80-хи 90-х годов, которая неоднократно появлялась на обложках издания Sports Illustrated - вышла в свет. Она посетила 14-ю ежегодную церемонию вручения премии American Humane Hero Dog Awards, которая прошла в Палм-Бич во Флориде.

Перед камерами звезда появилась в єффектном длинном черном платье, которое было выполнено в виде жакета. У него были длинные рукава, золотые крупные пуговицы, довольно глубокое декольте и разрез, поскольку его фасон выполнен на запах.

Украшали наряд также лацканы и накладные карманы, которые были выполнены из шелковой ткани. Носила платье Кристи в сочетании с черно-золотыми туфлями и украшениями. На лице она сделала яркий макияж, а волосыы уложила в трендовую прическу - голливудскую волну.

Кристи Бринкли / Фото: Getty Images

Ранее мы показывали кардинально другой образ звезды - в белом платье с обнаженными плечами. Кристи появилась в этом луке на турнире по поло и дополнила его шляпой.

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