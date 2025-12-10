- Дата публикации
В элегантном сером платье: Виктория Бекхэм пришла на интервью и снова рассказала о Rolls-Royce
Модельер показала одно из самых красивых платьев из своего шкафа, и, вероятно, этот дизайн будет очень популярным перед праздниками.
Виктория Бекхэм пришла на шоу Джимми Фэлона, чтобы прорекламировать документальный фильм о себе, который вышел на Netflix, однако во время разговора с ведущим звезда также рассказала о праздничных традициях своей семьи, о том, как ее муж Дэвид Бекхэм получил рыцарский титул от короля Чарльза и о вирусном моменте, когда она сказала, что отец возил ее в школу на Rolls-Royce.
Однако кроме забавного разговора, Виктория также привлекла внимание и своим элегантным серым платьем из шелка, конечно же, от своего именного бренда. Наряд имел американскую пройму, несколько драпировок и асимметричную юбку. Это было простое и изысканное платье, которое хорошо подчеркивало фигуру Виктории и ее миниатюрность, а вот дополнила она наряд мюлями шоколадного цвета на каблуках и драгоценностями.
Также ярким стал момент, когда модельер встретилась в студии со звездой сериала «Эмили в Париже» Лили Коллинз. Как оказалось актриса фанатка Виктории со времен популярности группы Spice Girls. Они вместе воспроизвели легендарный жест Виктории.
Также стало вирусным в Сети видео, которое звезды записали за кулисами. В нем Лили поет песню Spice Girls, а Виктория просто проходит мимо.