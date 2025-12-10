В элегантном сером платье: Виктория Бекхэм пришла на интервью и снова рассказала о Rolls-Royce

Виктория Бекхэм / © Getty Images

Реклама

Виктория Бекхэм пришла на шоу Джимми Фэлона, чтобы прорекламировать документальный фильм о себе, который вышел на Netflix, однако во время разговора с ведущим звезда также рассказала о праздничных традициях своей семьи, о том, как ее муж Дэвид Бекхэм получил рыцарский титул от короля Чарльза и о вирусном моменте, когда она сказала, что отец возил ее в школу на Rolls-Royce.

Однако кроме забавного разговора, Виктория также привлекла внимание и своим элегантным серым платьем из шелка, конечно же, от своего именного бренда. Наряд имел американскую пройму, несколько драпировок и асимметричную юбку. Это было простое и изысканное платье, которое хорошо подчеркивало фигуру Виктории и ее миниатюрность, а вот дополнила она наряд мюлями шоколадного цвета на каблуках и драгоценностями.

Виктория Бекхэм / © Getty Images

Также ярким стал момент, когда модельер встретилась в студии со звездой сериала «Эмили в Париже» Лили Коллинз. Как оказалось актриса фанатка Виктории со времен популярности группы Spice Girls. Они вместе воспроизвели легендарный жест Виктории.

Реклама

Лили Коллинз и Виктория Бекхэм / © Getty Images

Также стало вирусным в Сети видео, которое звезды записали за кулисами. В нем Лили поет песню Spice Girls, а Виктория просто проходит мимо.