В элегантном синем платье и с красивой укладкой: Барбара Палвин на Венецианском кинофестивале

На Венецианском кинофестивале состоялся показ фильма "Официальная компетенция" с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом в главных ролях.
На дорожке кроме главных героев блистали другие гости. В частности 27-летняя венгерская модель и бывший "ангел" бельевого бренда Victoria's Secret Барбара Палвин вышла к фотографам в этот вечер.
Девушка была одета в темно-синее макси-платье с красной деталью на талии дополнив образ черными босоножками на каблуках. Наряд очень удачно сидел на фигуре модели. Образ звезда дополнила знойным макияжем с дымчастыми тенями на веках и черными стрелками, а также красиво локонами накрутила волосы.
Ранее Барбара Палвин уже позировала на открытии Венецианского кинофестиваля. В тот вечер она появилась на дорожке в платье интересного кроя от Giorgio Armani из коллекции Fall-Winter 2018 года.
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