В элегантном светлом луке: Памела Андерсон появилась на публике с сыновьями от Томми Ли

Памела Андерсом - редкий гость на светских мероприятиях, поскольку зачастую больше предпочитает вести спокойную жизнь в своем загородном доме, подальше от любопытных глаз. Только иногда женщина что-то публикует в соцсетях, а также появляется на публике.

В последнее время, после выхода документального фильма о ее жизни и скандальном секс-видео, Памела стала выходить в свет с сыновьями Брэндоном и Диланом. 6 сентября они втроем посетили вечеринку бренда Pandora.

От недавнего времени Андерсон является лицом этой марки.

На презентацию Памела пришла в лаконичном и очень элегантном наряде - светлых штанах и шелковой блузе с длинными рукавами. Этот наряд звезда Спасателей Малибу дополнила только черными туфлями, идеальным маникюром, легким макияжем и укладкой. На шее у Андерсон была тонкая золотая цепочка с маленьким бриллиантом.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Сыновья звезды оделись в мамой в унисон, поскольку на них тоже были светлые рубашки. Также они надели джинсы и одинаковые черные туфли.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

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