ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
184
Время на прочтение
1 мин

В элегантном жакете, джинсах и кроссовках: Ольга Сумская в стильном луке сходила в кинотеатр

Актриса стала звездной гостьей на гала-премьере новой украинской ленты.

Автор публикации
Алина Онопа
Ольга Сумская

Ольга Сумская посетила премьеру украинского фильма "Вижу тебя" от режиссера Юлии Беляк, которая состоялась на днях в столичном кинотеатре "Оскар".

Актриса появилась на ивенте в стильном образе кэжуал. На ней был черный элегантный жакет, черный жилет и синие широкие джинсы, которые она скомбинировала с черными кроссовками.

Аутфит Ольга дополнила черной сумкой с золотой ручкой-цепочкой. К лацкану жакета она прикрепила патриотическую сине-желтую брошь из камней в виде сердца с бахромой. Актриса сделала идеально ровную укладку, макияж с бежевой помадой и завершила лук имиджевыми очками и золотыми кольцами.

О фильме:

По сюжету ленты одно странное селфи запускает неожиданные события для украинского военного Матвея: через телефон он видит красивую блогершу Веронику. Его онлайн-наблюдения превращаются во влюбленность, а внезапная потеря связи подталкивает мужчину на поиски ее в реальном мире. Получилось забавно, трогательно и романтично. Чтобы найти настоящую любовь, иногда достаточно лишь одного сбоя.

Главные роли в фильме сыграли Алексей Яровенко, Ксения Мишина, Анна Саливанчук и Андрей Фединчик. Через их персонажи лента поднимает тему психологической адаптации, глубоких внутренних трансформаций и поиска новой опоры после травматических событий.

В национальный прокат фильм "Вижу тебя" выходит 26 марта.

Дата публикации
Количество просмотров
184
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie