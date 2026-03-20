В элегантном жакете, джинсах и кроссовках: Ольга Сумская в стильном луке сходила в кинотеатр
Актриса стала звездной гостьей на гала-премьере новой украинской ленты.
Ольга Сумская посетила премьеру украинского фильма "Вижу тебя" от режиссера Юлии Беляк, которая состоялась на днях в столичном кинотеатре "Оскар".
Актриса появилась на ивенте в стильном образе кэжуал. На ней был черный элегантный жакет, черный жилет и синие широкие джинсы, которые она скомбинировала с черными кроссовками.
Аутфит Ольга дополнила черной сумкой с золотой ручкой-цепочкой. К лацкану жакета она прикрепила патриотическую сине-желтую брошь из камней в виде сердца с бахромой. Актриса сделала идеально ровную укладку, макияж с бежевой помадой и завершила лук имиджевыми очками и золотыми кольцами.
О фильме:
По сюжету ленты одно странное селфи запускает неожиданные события для украинского военного Матвея: через телефон он видит красивую блогершу Веронику. Его онлайн-наблюдения превращаются во влюбленность, а внезапная потеря связи подталкивает мужчину на поиски ее в реальном мире. Получилось забавно, трогательно и романтично. Чтобы найти настоящую любовь, иногда достаточно лишь одного сбоя.
Главные роли в фильме сыграли Алексей Яровенко, Ксения Мишина, Анна Саливанчук и Андрей Фединчик. Через их персонажи лента поднимает тему психологической адаптации, глубоких внутренних трансформаций и поиска новой опоры после травматических событий.
В национальный прокат фильм "Вижу тебя" выходит 26 марта.