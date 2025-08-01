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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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В элегантном жакете и брюках-палаццо: Николь Шерзингер во всем красном появилась на улицах Нью-Йорка

47-летняя бывшая звезда Pussycat Dolls в образе lady in red попала под прицел фотографов.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Николь Шерзингер

Николь Шерзингер / © Getty Images

Николь Шерзингер попала в объективы папарацци в Нью-Йорке, когда шла на мероприятие. Для своего выхода она выбрала яркий лук во всем красном.

На Николь был элегантный удлиненный жакет, водолазка и брюки-палаццо со стрелками. Наряд она скомбинировала с золотистыми босоножками на платформах и каблуках.

Николь Шерзингер / © Getty Images

Николь Шерзингер / © Getty Images

Шерзингер сделала укладку с локонами, макияж с коричневой помадой и нюдовый маникюр. Уши она украсила золотыми серьгами, шею - блестящей цепочкой, а на руках были кольца.

Напомним, ранее Николь Шерзингер в джинсовом платье с высоким разрезом и на шпильках продемонстрировала стройную фигуру.

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