В элегантном жакете и кружевной юбке: Сара Полсон на премьере бродвейского спектакля
51-летняя актриса в образе total black пришла в театр.
Сара Полсон посетила премьеру бродвейского спектакля «Гигант», которая состоялась в театре Music Box в Нью-Йорке.
На мероприятии она предстала в образе total black. На ней был элегантный жакет, который она дополнила платком-шарфом, завязанным на руках и груди. Верх актриса скомбинировала с кружевной прозрачной юбкой макси свободного силуэта и с черными туфлями-лодочками.
Полсон сделала укладку боб каре, макияж с акцентом на красной помаде и темно-бордовый маникюр. В ушах у звезды были коричнево-черные серьги, а на руках — золотые кольца.
Напомним, Сара Полсон на премьеру юридического драматического сериала «Все честно» надела белый прозрачный костюм от бренда Schiaparelli.