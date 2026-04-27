В элегантном жакете и с красным 3D-цветком: изысканная Мерил Стрип на фотоколле в Лондоне

Мерил Стрип / © Associated Press

Реклама

Мерил Стрип появилась на фотоколле, посвященном премьере фильма «Дьявол носит Прада 2», в музее Виктории и Альберта в Лондоне.

Для своего появления актриса выбрала изысканный образ от Armani Privé. На ней были классические черные прямые брюки со стрелками и элегантный светло-бежевый скульптурный жакет приталенного силуэта, без воротника, со скрытыми пуговицами и принтом в виде черных кружевных лент, которые были нанесены как будто кистью.

Эффектным дополнением образа был объемный красный 3D-цветок, расшитый пайетками. Обута она была в черные сатиновые туфли.

Реклама

Стрип собрала волосы в хвост, накрасила губы нежно-розовым блеском и сделала французский маникюр. В ушах у нее были золотые серьги с черными камнями, на лице — черные солнцезащитные очки-лисички, а на пальце красовалось золотое кольцо с красным камнем.

На мероприятии Мерил позировала вместе со своими коллегами из ленты — Энн Хэтэуэй и Эмили Блант, которые сияли в красивых аутфитах.

Эмили Блант, Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Калеб Гирон, Симона Эшли, Эмили Блант, Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй и Стэнли Туччи / © Associated Press

Напомним, в украинский прокат фильм «Дьявол носит Прада 2» выходит 30 апреля.

Новости партнеров