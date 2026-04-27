В элегантном жакете и с красным 3D-цветком: изысканная Мерил Стрип на фотоколле в Лондоне
Актриса в образе от Armani Privé позировала на ивенте, посвященном промотуру сиквела "Дьявол носит Прада".
Мерил Стрип появилась на фотоколле, посвященном премьере фильма «Дьявол носит Прада 2», в музее Виктории и Альберта в Лондоне.
Для своего появления актриса выбрала изысканный образ от Armani Privé. На ней были классические черные прямые брюки со стрелками и элегантный светло-бежевый скульптурный жакет приталенного силуэта, без воротника, со скрытыми пуговицами и принтом в виде черных кружевных лент, которые были нанесены как будто кистью.
Эффектным дополнением образа был объемный красный 3D-цветок, расшитый пайетками. Обута она была в черные сатиновые туфли.
Стрип собрала волосы в хвост, накрасила губы нежно-розовым блеском и сделала французский маникюр. В ушах у нее были золотые серьги с черными камнями, на лице — черные солнцезащитные очки-лисички, а на пальце красовалось золотое кольцо с красным камнем.
На мероприятии Мерил позировала вместе со своими коллегами из ленты — Энн Хэтэуэй и Эмили Блант, которые сияли в красивых аутфитах.
Напомним, в украинский прокат фильм «Дьявол носит Прада 2» выходит 30 апреля.