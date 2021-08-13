В элегантной блузке и с цветами в волосах: Оля Цибульская на красной дорожке

Певица оделась на мероприятие скромно, но со вкусом.

Оля Цибульская посетила одно из светских мероприятий. В Instagram певица выложила снимки оттуда.

На красной дорожке звезда появилась в нежном деловом луке. На ней была элегантная светлая блузка и бежевые широкие шорты с черным поясом.

Оля Цибульская / Instagram Оли Цибульськой

Волосы Оля украсила нежными цветами. На лице был легкий макияж.

Оля Цибульская / Instagram Оли Цибульськой

Напомним, недавно артистка показала снимки с отдыха в Турции. На них Цибульская обольстительно позировала, сидя босиком на дереве, в белом кроп-топе, белых мини-шортах из денима и тунике-рубашке с принтом. Ее уши украшали массивные голубые серьги.

Оля Цибульская / Instagram Оли Цибульськой

Читайте также: В купальнике и с сыном: Оля Цибульская показала фото с отдыха

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку