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В элегантной рубашке и черных брюках: актриса Зои Дойч на светском мероприятии Max Mara

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
102
Время на прочтение
1 мин
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В элегантной рубашке и черных брюках: актриса Зои Дойч на светском мероприятии Max Mara

Зои Дойч / Фото: Getty Images

Она появилась перед камерами в деловом стиле.

29-летняя Зои Дойч - дочь голливудской звезды, актрисы Леи Томпсон, известной по фильму "Назад в будущее", посетила мероприятие бренда Max Mara, которое было посвящено актрисе Яре Шахиди. Женщина получила в этом году награду Women In Film Max Mara "Лицо будущего".

Зои Дойч / © Getty Images
Зои Дойч / Фото: Getty Images

По такому случаю Зои надела элегантный аутфит от бренда Max Mara, в котором сочетала класическую белую рубашку на пуговицах и широкие черные брюки со складками в зоне бедер.

Образ она дополнила стильной белой сумкой с деревянной ручкой и красными туфлями на каблуках.

Сумка Зои Дойч / © Getty Images
Сумка Зои Дойч / Фото: Getty Images
Туфли Зои Дойч / © Getty Images
Туфли Зои Дойч / Фото: Getty Images

Также Дойч сделала макияж с нежным блеском на губах, уложила свои каштановые волосы в локоны и украсила уши золотыми серьгами. Деталями макияда она поделилась в Instagram.

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Дата публикации
Просмотры
102
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