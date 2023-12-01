В элегантной рубашке и черных брюках: актриса Зои Дойч на светском мероприятии Max Mara

Она появилась перед камерами в деловом стиле.
29-летняя Зои Дойч - дочь голливудской звезды, актрисы Леи Томпсон, известной по фильму "Назад в будущее", посетила мероприятие бренда Max Mara, которое было посвящено актрисе Яре Шахиди. Женщина получила в этом году награду Women In Film Max Mara "Лицо будущего".
По такому случаю Зои надела элегантный аутфит от бренда Max Mara, в котором сочетала класическую белую рубашку на пуговицах и широкие черные брюки со складками в зоне бедер.
Образ она дополнила стильной белой сумкой с деревянной ручкой и красными туфлями на каблуках.
Также Дойч сделала макияж с нежным блеском на губах, уложила свои каштановые волосы в локоны и украсила уши золотыми серьгами. Деталями макияда она поделилась в Instagram.
Читайте также:
- В голубом костюме от Prada: дочь актрисы из фильма "Назад в будущее" пришла на светскую церемонию
- В мини-платье с эффектной металлической вставкой: актриса Зои Дойч на красной дорожке
- В белом платье с ажурным воротником: актриса Зои Дойч прогулялась по Нью-Йорку в романтичном образе