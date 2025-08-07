В элегантной шляпе и жакете на голое тело: Дженна Ортега привлекла внимание аутфитом по дороге на телепрограмму

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега попала под прицел папарацци возле студии телепрограммы Good Morning America, куда она пришла, чтобы рассказать о съемках во втором сезоне сериала "Уэнздей".

У актрисы был загадочный, изысканный и строгий вид в наряде из весенне-летней коллекции 2026 бренда Willy Chavarria. На ней был серый приталенный жакет, который она надела на голое тело. Он имел глубокий пикантный вырез, контрастные черные лацканы, черные манжеты и одну золотую пуговицу.

Верх Ортега скомбинировала с черной юбкой-карандашом длины миди и черными сатиновыми туфлями на экстремально высоких платформах, шпильках, с красной подошвой, балетным квадратным мысом и бантиками от бренда Christian Louboutin.

Аутфит Дженна дополнила элегантной черной широкополой шляпой в стиле ретро, напомнившей образ Мередит Блейк из фильма «Ловушка для родителей», лаконичными серьгами, черными солнцезащитными очками «кошачий глаз» от Dezi и несколькими кольцами с черными драгоценными камнями. У нее были нюдовые губы и высветленные брови.

Напомним, вчера, 6 августа, на стриминговом сервисе Netflix вышла первая часть второго сезона сериала "Уэнздей", вторая выйдет 3 сентября 2025 года.

События сериала разворачиваются вокруг Уэнздей Аддамс, возвращающейся в Академию Nevermore. Там ее ждет новый директор (Стив Бушеми) и новая группа поклонников, одержимых ею. В новом сезоне также обещают раскрыть семейные секреты Аддамсов.