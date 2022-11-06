В элегантных черных нарядах: Лора Дерн и Ванесса Кирби на премьере фильма

В ближайшем будущем мы сможем посмотреть захватывающую семейную драму с двумя прекрасными актрисами в главных ролях.

Вчера, 5 ноября, актрисы Лора Дерн и Ванесса Кирби пришли на премьеру фильма «Сын» во время фестиваля Американского института кино в Китайском театре TCL в Голливуде.

Обе звезды, вместе с Хью Джекменом, сыграли в новой семейной драме "Сын".

Основой сценария стала пьеса Флориана Зеллера «Сын». Главный герой картины — 17-летний подросток Николас, который борется с депрессией из-за развода родителей.

Для премьеры обе актрисы выбрали черные наряды.

Лора Дерн надела укороченные бархатные брюки и черный атласный жакет с расшитыми лацканами, под который надела шелковый топ в бельевом стиле с кружевом. Наряд она дополнила интересной обувью с блестками и очень крупными серьгами с зелеными камнями.

Лора Дерн / Фото: Getty Images

Ванесса Кирби надела асимметричный кроп-топ и юбку с высоким разрезом, дополнив наряд открытыми босоножками.

Ванесса Кирби / Фото: Getty Images

Читайте также: