В элегантных нарядах и под зонтом: Амаль и Джордж Клуни на премьере фильма в Лондоне

Джордж и Амаль Клуни присутствовали на премьере его нового фильма "Мальчики в лодке" в в The Curzon Mayfair в Лондоне.

Погода в британской столице выдалась в этот вечер дождливой и Джорджу Клуни пришлось держать зонт над их с Амаль головами, чтобы не промокнуть.

Джордж и Амаль Клуни / Фото: Associated Press

Впрочем, плохая погода не испортила голливудской паре настроения. 45-летняя Амаль блистала в роскошном черном ансамбле и была воплощением утонченности и элегантности. Она надела корсетный топ и брюки, обула туфли-лодочки и в руках держала клатч. Ее длинные густые волосы были распущены, в ушах сверкали золотые серьги из двух звеньев, а на лице был макияж, подчеркивающий глаза и губы.

Джордж и Амаль Клуни / Фото: Associated Press

Джордж и Амаль Клуни / Фото: Associated Press

Джордж Клуни выглядел сдержанно в сшитом на заказ сером костюме, который он носил поверх белоснежной рубашки с расстегнутым воротником.

Джордж и Амаль Клуни / Фото: Associated Press

Новый фильм Клуни основан на романе Дэниела Джеймса Брауна 2013 года "Мальчики в лодке: девять американцев и их эпические поиски золота на Олимпийских играх в Берлине 1936 года" и рассказывает историю сборной США по гребле.

Джордж и Амаль Клуни / Фото: Associated Press

"История, действие которой разворачивается в 1930-е годы, сосредоточена на команде Вашингтонского университета по гребле, от ее начала в эпоху Великой депрессии до завоевания золота на Олимпийских играх в Берлине 1936 года".

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