В элегантных украшениях и платье с пайетками: красивый образ Екатерины Кухар

Екатерина Кухар опубликовала в Instagram новые фотографии, на которых она продемонстрировала красивый аутфит.

Прима-балерина предстала в белом платье с пайетками и пикантным декольте. Ее плечи накрывал белый фатин. Шею Екатерина украсила чокером с камнями, а уши – элегантными серьгами.

Кухар сделала элегантную прическу, выпустив спереди пряди, и нежный макияж с акцентом на глазах. В руке она держала желтую каллу.

Екатерина Кухар / Фото: Instagram Екатерины Кухар

В посте балерина поздравила фолловеров с Новым годом.

"Отпуская двадцать третий год в бесконечных воздушных тревогах, которые стали для нас обыденностью, и затаив дыхание перед встречей с Новым...

Хочется найти ту спасительную косу, как у барона Мюнхгаузена, и вытащить себя в мир наполненный светом. Продолжать бережно хранить в своей душе зажженную лампадку веры и найти путь лишения "груза" на душе.

Сегодня каждый из нас счастлив, потому что жив…. и одновременно грустный, потому что очень болит. Последние годы показали, что подводя итог совсем не важно сколько денег ты заработал, как и где провел отпуск, купил ли новый машину, или сработал новый спектакль на легендарной сцене…намного важнее стал лишь один фактор… а остался ли ты ЧЕЛОВЕКОМ?!

Екатерина Кухар / Фото: Instagram Екатерины Кухар

Достаточно ли помог, не изменил ли своим принципам, не поддался ли разрушительным искушениям…

Желаю каждому из нас оставаться собой. Не забывать жить каждую минуту. По возможности радоваться и замечать счастливые моменты. И не забывать, что после тьмы всегда наступает рассвет... С новым 2024 годом, мои дорогие", – написала Екатерина.

Напомним, Екатерина Кухар рассказала о балете во время войны.

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