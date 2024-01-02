В элегантных украшениях и платье с пайетками: красивый образ Екатерины Кухар

Прима-балерина поздравила подписчиков с Новым годом.
Екатерина Кухар опубликовала в Instagram новые фотографии, на которых она продемонстрировала красивый аутфит.
Прима-балерина предстала в белом платье с пайетками и пикантным декольте. Ее плечи накрывал белый фатин. Шею Екатерина украсила чокером с камнями, а уши – элегантными серьгами.
Кухар сделала элегантную прическу, выпустив спереди пряди, и нежный макияж с акцентом на глазах. В руке она держала желтую каллу.
В посте балерина поздравила фолловеров с Новым годом.
"Отпуская двадцать третий год в бесконечных воздушных тревогах, которые стали для нас обыденностью, и затаив дыхание перед встречей с Новым...
Хочется найти ту спасительную косу, как у барона Мюнхгаузена, и вытащить себя в мир наполненный светом. Продолжать бережно хранить в своей душе зажженную лампадку веры и найти путь лишения "груза" на душе.
Сегодня каждый из нас счастлив, потому что жив…. и одновременно грустный, потому что очень болит. Последние годы показали, что подводя итог совсем не важно сколько денег ты заработал, как и где провел отпуск, купил ли новый машину, или сработал новый спектакль на легендарной сцене…намного важнее стал лишь один фактор… а остался ли ты ЧЕЛОВЕКОМ?!
Достаточно ли помог, не изменил ли своим принципам, не поддался ли разрушительным искушениям…
Желаю каждому из нас оставаться собой. Не забывать жить каждую минуту. По возможности радоваться и замечать счастливые моменты. И не забывать, что после тьмы всегда наступает рассвет... С новым 2024 годом, мои дорогие", – написала Екатерина.
Напомним, Екатерина Кухар рассказала о балете во время войны.
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