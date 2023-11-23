В эпатажном образе Харли Квинн: Леди Гагу заметили папарацци в двухцветном комбинезоне с декольте

Певицу и актрису Леди Гагу заметили в Нью-Йорке после выступления с легендарными The Rolling Stones. Звезда была с ног до головы одета в лук своего нового экранного персонажа - Харли Квинн, в образе которой она появится во второй части фильма "Джокер: Безумие на двоих".

На Гаге был красно-черный комбинезон, расшитый стразами, от Topo Studio NY, который для нее создали на заказ. У наряда было глубокое декольте и только один рукав.

Также она надела черный шарф, туфли на огромной подошве и каблуках, а также несколько украшений. Гага сделала длинный черный маникюр и распустила волосы.

Леди Гага / Фото: Getty Images

На безымянном пальце у нее опять красовалось кольцо с большим камнем, возможно, оно вернулось на ее руку после возобновления отношений с экс-бойфрендом Майклом Полански. Они были в отношениях с 2019 года, но в этом году неожиданно объявили о расставании. Тогда сообщалось, что они мирно разошлись и остались друзьями. Но теперь пара опять стала появляться на публике вместе. Украшение звезды было от Britt Bolton Jewelry.

Леди Гага / Фото: Getty Images

Также она продемонстрировала и свой вокальный талант, когда спела с Миком Джаггером Sweet Sounds Of Heaven.

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