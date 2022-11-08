В это трудно поверить: 73-летняя Вера Вонг поразила мини на бретельках и высокими каблуками

Вера не только королева свадебной моды, но еще и обладательница потрясающей молодой внешности, которая каждый раз шокирует.
Знаменитый дизайнер Вера Вонг посетила ежегодную премию Совета модельеров Америки — CFDA Fashion Awards, на которую съехались главные мировые звезды. На мероприятии знаменитость вышла на фотоколл и в очередной раз довела, что время не властно над ней.
73-летняя женщина выглядела потрясающе в мини-шортах, которые сочетала с нечто вроде топа-бандо с рукавами-буфами. Наряд создан ее брендом для коллекции Haute Spring 2023.
Дополнили ее образ туфли на высоких платформах, черные высокие чулки, которые подчеркивали ее стройные ноги, а также солнцезащитные очки. Волосы дизайнер заплела в две косички, которые еще больше убавили ей возраста и сделали больше похожей на школьницу.
На мероприятии Вера сфотографировалась с актрисой Ванессой Хадженс, которая выбрала для церемонии смелый лук от бренда Вонг.
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