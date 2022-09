В это трудно поверить: культовой песне Дженнифер Лопес Jenny from the Block исполнилось 20 лет

Трек вошел в третий студийный альбом певицы This Is Me… Then и стал неожиданностью для слушателей, ведь вся эта пластинка в основном состояла из лирических композиций, которые Дженнифер написала под влиянием своих отношений с актером Беном Аффлеком.

Роман пары как раз начался в 2002 году во время съемок второсортного романтического фильма "Джильи", где они оба играли главные роли. В результате любовь экранная переросла в реальную, хотя сам фильм и провалился в прокате, а также получил кучу антипремий.

Песня же была написана в стиле R&B и хип-хопа, в ней рассказывается о том, что, несмотря на деньги и бриллианты, которые теперь есть у Лопес, она все та же обычная девчонка с района и не забыла об этом и помнит свои корни. Что касается музыки, то весь трек состоит из семплов из нескольких уже известных старых песен.

Но, откровенно говоря, эта песня не получила бы такой популярности, если бы к ней не сняли скандальный клип. В ролике Лопес снялся ее тогдашний бойфренд Аффек. В клипе рассказывается о том, как папарацци не дают проходу знаменитостям и преследуют их везде, документируя каждое движение и поцелуй.

Автором клипа стал Фрэнсис Лоуренс, снят он был за два дня в Лос-Анджелесе. После премьеры клип ждала неприятная слава, поскольку изначально он был выпущен на пике бешеной популярности пары, сыгравшей в нем, а после их расставания Лопес пыталась вырезать куски с Аффлеком, но, понятное дело, у нее ничего не получилось. Аффлек в одном из интервью заявил, что жалеет о том, что снялся в том видео.

Во время съемок за парой также охотились фотографы.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на сьемках клипа Jenny from the Block / Фото: Getty Images

Но, похоже, спустя 20 лет после выхода песни Лопес, наоборот, рада, что клип изменить не получилось, ведь у нее с Аффлеком все сложилось, а в своем инстаграм певица поделилась радостным постом, напоминающем о 20-летии песни. В ролике собрана нарезка из видео и ее яркие исполнения Jenny from the Block на разных мероприятиях.

