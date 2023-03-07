В это время играла на флейте: эпатажная Lizzo на концерте сняла штаны и потрясла пышными ягодицами

Lizzo в рамках своего тура The Special Tour в поддержку четвертого студийного альбома Special (2022) выступила с концертом в Париже. Видео с выступления она опубликовала в Instagram.

На сцене рэперша появилась в золотом костюме, обильно расшитом блестками и пайетками, который состоял из боди на тонких бретельках и брюк клеш. Наряд она дополнила блестящей обувью на высокой подошве.

Выступление Lizzo не прошло без ее эпатажных выходок. Прямо на сцене рэперша сняла штаны и энергично потрясла своими пышными ягодицами. В это время она играла на флейте. Публика была в восторге от артистки.

Напомним, на концерте в Берлине Lizzo предстала в обтягивающем бежевом кэтсьюте с неоново-желтыми вставками, украшенными стразами, с пикантным декольте.

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