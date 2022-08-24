В комбинезоне и мешковатом костюме: два новых образа Брэда Питта в Японии

Каждое появление актера на публике удивляет все больше и больше.

Голливудский актер и бывший муж Анджелины Джоли - 58-летний Брэд Питт - прилетел в Японию, ради рекламы своего нового фильма "Быстрее пули". Пресс-конференция и фотоколл проходили в кинотеатре Toho Cinemas Kyoto.

Перед камерами Питт опять продемонстрировал лук от дизайнера Хаанса Николаса Мотта, который разработал этот и другие образы актера специально для его мирового промотура. В этот раз на актере был свободный и немного мешковатый светло-серый костюм, который он сочетал с желтым поло и бордовыми кроссовками Adidas.

Брэд Питт / Фото: Getty Images

В тот же день знаменитость заметили на железнодорожной станции JR Kyoto в Токио. На Брэде был довольно странный комбинезон серого цвета, те же кеды и белая футболка. На лице актер носил защитную маску розового цвета.

Брэд Питт / Фото: Getty Images

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