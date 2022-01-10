В этот раз без Дженнифер: Бен Аффлек попал под прицел папарацци в Лос-Анджелесе

В этот раз без Дженнифер: Бен Аффлек попал под прицел папарацци в Лос-Анджелесе

Знаменитость выбрал простой, но стильный образ.

После того как Бен Аффлек и Дженнифер Лопес возобновили свой роман, порознь их видят крайне редко. Но в прошлую субботу папарацци подловили звезду по пути на киностудию в Лос-Анджелесе. Актер был одет в черную толстовку, джинсы и ботинки. Поверх он надел пиджак серо-коричневого цвета. На глазах у звезды были очки, а на лице - маска.

Бен Аффлек / Getty Images

Совсем недавно Аффлек завершил работу над фильмами "Нежный бар" и "Последняя дуэль", поэтому, вероятно, начинает новый проект. Когда Бена сфотографировали, он стоял на улице и тестировал новую камеру.

Бен Аффлек / Getty Images

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