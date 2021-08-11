В этот раз без Дженнифер: Бена Аффлека подловили в Лос-Анджелесе

В этот раз без Дженнифер: Бена Аффлека подловили в Лос-Анджелесе

48-летний актер болтал по телефону, когда его сфотографировали.

На протяжении нескольких месяцев фанаты Дженнифер Лопес и Бена Аффлека в полном восторге, ведь пара опять вместе и уже не скрывает своих отношений. В июле они отдыхала вместе в Италии на роскошной яхте и периодически попадали под прицел папарацци во время своих прогулок.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Getty Images

Теперь же Бен и Дженнифер вернулись в Калифорнию и пока вместе на публике не появляются. Но вот Бена 10 августа сфотографировали в Лос-Анджелесе, когда он выходил со своей машины.

Актер был одет в джинсы, кроссовки и помятую рубашку, рукава которой подвернул. При этом он разговаривал по телефону.

Бен Аффлек / Getty Images

Напомним, что Дженнифер и Бен уже встречались ранее и в ноябре 2002 года даже объявили о помолвке. Свадьба Аффлека и Лопес, запланированная на 14 сентября 2003 года, была отменена днем раньше. Причину разрыва они так и не раскрыли.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес / Getty Images

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