В этот раз без Милы: Эштон Кутчер сходил за покупками и попал под прицел папарацци

Знаменитость заметили с огромными пакетами в руках.

Актер и муж Милы Кунис - 45-летний Эштон Кутчер - попал под прицел фотографов в Лос-Анджелесе, когда ходил в ресторан за едой. Его заметили по пути к машине.

Звезда фильма "Эффект бабочки" нес в руках два контейнера, а также два больших крафтовых пакета, в которых тоже была еда.

На нем была кепка, джинсовая рубашка, серая кофта на пуговицах и кроссовки. Жены с ним не было.

Эштон Кутчер / Фото: Getty Images

Вероятно, еду актер повез домой.

Напомним, у Эштона и Милы двое детей - дочь Уайатт Изабель и сын Димитрий Портвуд.

Мила Кунис и Эштон Кутчер / Фото: Associated Press

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