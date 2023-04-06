В этот раз без Милы: Эштон Кутчер сходил за покупками и попал под прицел папарацци

Знаменитость заметили с огромными пакетами в руках.
Актер и муж Милы Кунис - 45-летний Эштон Кутчер - попал под прицел фотографов в Лос-Анджелесе, когда ходил в ресторан за едой. Его заметили по пути к машине.
Звезда фильма "Эффект бабочки" нес в руках два контейнера, а также два больших крафтовых пакета, в которых тоже была еда.
На нем была кепка, джинсовая рубашка, серая кофта на пуговицах и кроссовки. Жены с ним не было.
Вероятно, еду актер повез домой.
Напомним, у Эштона и Милы двое детей - дочь Уайатт Изабель и сын Димитрий Портвуд.
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