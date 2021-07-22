В этот раз без возлюбленной: Арнольд Шварценеггер на велопрогулке

73-летний актер демонстрирует прекрасную физическую форму.
Арнольда Шварценеггера снова запечатлели в Лос-Анджелесе во время его любимого занятия – велопрогулки на фэтбайке. Арни был в простой серой футболке, шортах и удобной обуви, а также бейсболке цвета хаки и солнцезащитных очках с яркими зеркальными стеклами.
Он крутил педали и ехал по дороге, совсем не обращая внимания на то, что рядом бегут папарацци. Вероятно, совершать именно такую прогулку непросто, но Арнольд, наверняка, уже привык к такому вниманию прессы.
Выезжает покататься мужчина регулярно, иногда берет с собой взрослых детей: дочь Кристину или сына Патрика.
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