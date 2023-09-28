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В этот раз не голая: Миа Риган в стильном луке приехала на показ Balmain

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
564
Время на прочтение
1 мин
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В этот раз не голая: Миа Риган в стильном луке приехала на показ Balmain

Миа Риган / Фото: Associated Press

Девушка Ромео Бекхэма посетила показ коллекции весна-лето 2023 бренда Balmain в рамках Парижской недели моды.

Риган приехала на шоу в обтягивающем топе с длинными рукавами и клетчатых брюках-клеш, которые сочетала с остроносыми туфлями-лодочками черно-белого цвета. В руках у модели была маленькая красная сумка, а из украшений она подобрала к наряду несколько браслетов, парочку колец и серьги в виде змейки.

Волосы Мии были собраны в низкий пучок, а макияж на ее лице был выполнен в натуральных оттенках, лишь немного подчеркивая ее естественную красоту.

Миа Риган / © Associated Press
Миа Риган / Фото: Associated Press

На неделе моды в Лондоне Миа Риган демонстрировала на публике свои "голые" выходы и не осталась без внимания фотографов.

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Дата публикации
Просмотры
564
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