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- Шоу-бизнес
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В этот раз не удивила: 23-летняя певица Тайла надела скучное платье на звездный бал
Ее талия хоть и выглядела потрясающе тонкой в этом платье, но это не помогло ей стать звездой вечера.
Певица Тайла, которая недавно скопировала образ Бритни Спирс, во второй раз в жизни пришла на костюмированный бал Met Gala. Девушка в этот раз носила наряд от Jacquemus — длинное белое платье в полоску, которое подчеркивало ее талию.
Наряд имел опущенную линию плеча, а дополняло его длинное пальто со шлейфом, которое певица носила приспустив с плеч.
Образ дополнили украшения от Pandora Jewelry, а также яркий макияж и прическа — Тайла носила парик с короткими светлыми волосами. Финальные штрихи ее мастер по волосам делал буквально перед тем, как певица вышла на ковровую дорожку.
Однако этот образ выглядел довольно скучно и потерялся на фоне нарядов других звезд. Тем более, что в прошлом году певица была главной звездой Met Gala, когда пришла на мероприятие в платье из песка.