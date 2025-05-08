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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
156
Время на прочтение
1 мин

В этот раз не удивила: 23-летняя певица Тайла надела скучное платье на звездный бал

Ее талия хоть и выглядела потрясающе тонкой в этом платье, но это не помогло ей стать звездой вечера.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Тайла

Тайла / © Associated Press

Певица Тайла, которая недавно скопировала образ Бритни Спирс, во второй раз в жизни пришла на костюмированный бал Met Gala. Девушка в этот раз носила наряд от Jacquemus — длинное белое платье в полоску, которое подчеркивало ее талию.

/ © Associated Press

© Associated Press

Наряд имел опущенную линию плеча, а дополняло его длинное пальто со шлейфом, которое певица носила приспустив с плеч.

/ © Associated Press

© Associated Press

Образ дополнили украшения от Pandora Jewelry, а также яркий макияж и прическа — Тайла носила парик с короткими светлыми волосами. Финальные штрихи ее мастер по волосам делал буквально перед тем, как певица вышла на ковровую дорожку.

Однако этот образ выглядел довольно скучно и потерялся на фоне нарядов других звезд. Тем более, что в прошлом году певица была главной звездой Met Gala, когда пришла на мероприятие в платье из песка.

Тайла в 2024 году / © Associated Press

Тайла в 2024 году / © Associated Press

Энн Хэтэуэй_2 / © Associated Press

© Associated Press

Мадонна_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дайана Росс / © Getty Images

© Getty Images

Ріанна_1 / © Associated Press

© Associated Press

Шакира_2 / © Associated Press

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Карли Клосс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Кім Кардашян_4 / © Associated Press

© Associated Press

Лиса _4 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон _1 / © Associated Press

© Associated Press

Холли Берри_2 / © Associated Press

© Associated Press

Деми Мур_4 / © Associated Press

© Associated Press

Эшли Грэм_4 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_10 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_18 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_8 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_14 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_17 / © Associated Press

© Associated Press

Дженна Ортега_1 / © Associated Press

© Associated Press

София Ричи_1 / © Associated Press

© Associated Press

Приянка Чопра и Ник Джонас _1 / © Associated Press

© Associated Press

Сідні Свіні_5 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Бибер_2 / © Associated Press

© Associated Press

Мона Патель_2 / © Associated Press

© Associated Press

Сабрина Карпентер_3 / © Associated Press

© Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
156
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