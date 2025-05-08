В этот раз не удивила: 23-летняя певица Тайла надела скучное платье на звездный бал

Тайла / © Associated Press

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Певица Тайла, которая недавно скопировала образ Бритни Спирс, во второй раз в жизни пришла на костюмированный бал Met Gala. Девушка в этот раз носила наряд от Jacquemus — длинное белое платье в полоску, которое подчеркивало ее талию.

© Associated Press

Наряд имел опущенную линию плеча, а дополняло его длинное пальто со шлейфом, которое певица носила приспустив с плеч.

© Associated Press

Образ дополнили украшения от Pandora Jewelry, а также яркий макияж и прическа — Тайла носила парик с короткими светлыми волосами. Финальные штрихи ее мастер по волосам делал буквально перед тем, как певица вышла на ковровую дорожку.

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Однако этот образ выглядел довольно скучно и потерялся на фоне нарядов других звезд. Тем более, что в прошлом году певица была главной звездой Met Gala, когда пришла на мероприятие в платье из песка.

Тайла в 2024 году / © Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press