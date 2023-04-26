В этот раз оделась просто: беременную Рианну сфотографировали папарацци в Нью-Йорке

Совсем скоро у нее родится второй ребенок от бойфренда ASAP Rocky.
Обычно образы певицы эффектные и смелые, она любит обтягивающие вещи, каблуки и платья в бельевом стиле, но вчера, 25 апреля, ее заметили в районе Сохо в довольно лаконичном образе. Суперзвезда и основательница косметической империи Fenty Beauty вышла из автомобиля и в сопровождении охраны направлялась в свой отель.
Согласно изданию Daily Mail, Рианна ходила на ужин в ресторан.
В тот день 25-летняя знаменитость была одета в комфортные широкие джинсы, широкую кофту на молнии из теплого кашемира, а также дополнила свой образ аксессуарами от Louis Vuitton - большой сумкой и белыми кроссовками.
Волосы она распустила и выпрямила, а также дополнила образ большими солнцезащитными очками и золотой цепочкой на шее от бренда Lauren Rubinski.
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