В этот раз оделась просто: беременную Рианну сфотографировали папарацци в Нью-Йорке

Совсем скоро у нее родится второй ребенок от бойфренда ASAP Rocky.

Обычно образы певицы эффектные и смелые, она любит обтягивающие вещи, каблуки и платья в бельевом стиле, но вчера, 25 апреля, ее заметили в районе Сохо в довольно лаконичном образе. Суперзвезда и основательница косметической империи Fenty Beauty вышла из автомобиля и в сопровождении охраны направлялась в свой отель.

Согласно изданию Daily Mail, Рианна ходила на ужин в ресторан.

В тот день 25-летняя знаменитость была одета в комфортные широкие джинсы, широкую кофту на молнии из теплого кашемира, а также дополнила свой образ аксессуарами от Louis Vuitton - большой сумкой и белыми кроссовками.

Рианна / Фото: Getty Images

Волосы она распустила и выпрямила, а также дополнила образ большими солнцезащитными очками и золотой цепочкой на шее от бренда Lauren Rubinski.

Рианна / Фото: Getty Images

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