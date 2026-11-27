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- Шоу-бизнес
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В фактурном платье и с яркой сумкой: Ребел Уилсон посетила рождественскую вечеринку в Лондоне
Голливудская актриса дополнила элегантный черный аутфит эффектными аксессуарами.
Ребел Уилсон посетила рождественскую вечеринку Ли Колфилда, которая состоялась в отеле St. Clement в Лондоне.
На мероприятии звезда появилась в черном платье миди облегающего кроя, сшитом из фактурной ткани с легким блеском и эффектом морщин. Наряд имел объемные рукава длиной три четверти и широкую накидку, напоминавшую накидку. Горловина была расшита сверкающими камнями, создававшими эффект роскошного колье.
Аутфит Уилсон дополнила плотными черными колготками и туфлями цвета металлик с фактурной поверхностью. В руке она держала сумку изумрудного цвета с бамбуковыми ручками и неоново-желтыми ремешками.
Ребел сделала прическу с легкими локонами, макияж с кораллово-розовой помадой и красный маникюр. На руке у нее был тонкий золотистый браслет и кольцо.
Напомним, Ребел Уилсон в платье с глубоким декольте появилась на публике вместе со своей женой.