Ребел Уилсон / © Getty Images

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Ребел Уилсон посетила рождественскую вечеринку Ли Колфилда, которая состоялась в отеле St. Clement в Лондоне.

На мероприятии звезда появилась в черном платье миди облегающего кроя, сшитом из фактурной ткани с легким блеском и эффектом морщин. Наряд имел объемные рукава длиной три четверти и широкую накидку, напоминавшую накидку. Горловина была расшита сверкающими камнями, создававшими эффект роскошного колье.

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Ребел Уилсон / © Getty Images

Аутфит Уилсон дополнила плотными черными колготками и туфлями цвета металлик с фактурной поверхностью. В руке она держала сумку изумрудного цвета с бамбуковыми ручками и неоново-желтыми ремешками.

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Ребел сделала прическу с легкими локонами, макияж с кораллово-розовой помадой и красный маникюр. На руке у нее был тонкий золотистый браслет и кольцо.

Напомним, Ребел Уилсон в платье с глубоким декольте появилась на публике вместе со своей женой.

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