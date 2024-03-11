В фактурном платье с баской: обладательница "Оскара" Эмма Стоун на красной дорожке церемонии

Звезда и ее стилист Петра Фланнери подобрала особый наряд, который был отсылкой к образам героини фильма "Бедные несчастные".

В Лос-Анджелесе состоялась 96-й церемонии вручения наград на церемонии "Оскар". Лучшей актрисой в этом году стала 35-летняя Эмма Стоун и для нее это была уже вторая победа.

Эмма Стоун / Фото: Associated Press

На красную дорожку Стоун вышла в длинном наряде от Модного дома Louis Vuitton. Платье-бюстье было нежно-голубого оттенка, однотонным, но фактурным - его полностью укрывал узор в виде лепестков.

Единственным украшением наряда стали шлейф и широкая баска на талии, которая придавала образу необычности.

Эмма Стоун / Фото: Associated Press

Дополнила актриса свой наряд красивой укладкой, нежным макияжем и украшениями с бриллиантами от бренда Louis Vuitton созданные Francesca Amfitheatrof.

Эмма Стоун / Фото: Associated Press

Эмма Стоун / Фото: Associated Press

Также Стоун надела сатиновые туфли на каблуках.

Вероятно, платье актрисы является отсылкой к персонажу фильма "Бедные несчастные", за который она и получила награду.

Эмма Стоун / Фото: Associated Press

Однако главным триумфатором мероприятия стала историческая драма режиссера Кристофера Нолана о создателе атомной бомбы "Оппенгеймер", но также впервые в истории "Оскар" получила и Украина - фильм украинского режиссера Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" в категории "Лучший полнометражный документальный фильм".

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