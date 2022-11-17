В фате и платье с кружевом: американская актриса в образе готической невесты пришла на ивент

20-летняя Дженна Ортега в мрачном луке появилась на премьере сериала от Netflix, в котором сыграла главную роль.

Дженна Ортега посетила премьеру сериала режиссера Тима Бертона — Wednesday от Netflix, которая состоялась в Hollywood Legion Theater в Лос-Анджелесе. В нем она исполнила главную роль – Уэнздей Аддамс.

На мероприятии актриса появилась в образе готической невесты. На ней было черное длинное платье с лифом от Versace со жмаканой фактурой, кружевными вставками и разрезом.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Обута Дженна была в черные босоножки на высокой платформе и каблуке. На голове у нее была черная фата с кружевом и диадема от Delfina Delettrez, а в ушах – элегантные серьги. В макияже Ортега сделала акцент на глазах, которые подчеркнула карандашом и накрасила черными тенями.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Напомним, в сериале снялась также Кэтрин Зета-Джонс. На красной дорожке она предстала в обтягивающем белом платье макси фасона "рыбка" от бренда Maticevski, имевшей сексуальное V-образное декольте.

О сериале:

В сериале рассказывается о студенчестве Уэнздей Аддамс в академии Невермор, а также ее попытки овладеть экстрасенсорными способностями. При этом ей придется помешать ужасной серии убийств и разгадать сверхъестественную тайну, связанную с родителями.

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