В фатиновом наряде фасона "русалка": Холли Бейли посетила вручение премии Гильдии киноактеров

В США вручили награды за лучшие достижения в области кино и телевидения.

23-летняя актриса и певица Холли Бейли, сыгравшая в ремейке "Русалочки”, посетила церемонию вручения наград от Гильдии киноактеров, которая состоялась в субботу, 24 февраля, в концертном зале Shrine Auditorium, в Лос-Анджелесе.

Молодая актриса опять очаровала публику и поклонников своим нежным и элегантным образом, поскольку надела необычное платье от бренда Dolce & Gabbana. Платье-бюстье было двухцветным, поскольку снизу оно из светлой ткани, а верхний слой являл собой бордовый фатин, собранный в мелкие складки.

Также наряд плотно обтягивал фигуру Холли, подчеркивая ее, а снизу юбка была фасона русалка, то есть расклешенной от колена.

Холли Бейли / Фото: Associated Press

Дополняли этот вечерний образ девушки украшения с бриллиантами от Joseph Saidian & Sons & a.jaffe jewelry, макияж, а также высокая прическа.

Холли Бейли / Фото: Associated Press

Также среди гостей этого мероприятия была и звезда фильма "Барби" Марго Робби. Актриса появилась в черном мини с огромным розовым бантом от Schiaparelli.

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