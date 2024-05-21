В фатиновом платье со смелым декольте: 59-летняя Паулина Поризкова снялась для известного глянца

В этом году Sports Illustrated празднует 60-летие и проводит фотосеты, в которых принимают участие все топ-модели, появляющиеся когда-либо на его страницах. Одной из них стала и 59-летняя чешская модель, актриса и писательница Паулина Поризкова.

Она позировала в пышном пудровом фатиновом платье с очень глубоким декольте. Нежный образ модели дополняли изящные серьги и кольцо, а также атласные туфли на высоких каблуках.

"Красота этой комнаты была поразительной и не имела ничего общего с идеальными лицами и телами. Да, снаружи это модели, идеально накрашенные и одетые для гламурной фотосессии. Но я живу в этом мире уже давно, и меня всегда поражает, как быстро может исчезнуть блеск. Нет, настоящей красотой здесь был дух. Доброта. Поддержка. Товарищество. Это был день женщин, поддерживающих женщин. Этот день я всегда буду помнить", - написала Паулина об юбилейной съемке, в которой приняли участие Мэй Маск, Крисси Тейген, Винни Харлоу, Кейт Аптон и другие.

Напомним, ранее на страницах юбилейного Sports Illustrated сверкнула фигурой Нина Агдал.

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