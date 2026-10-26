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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В фатиновой юбке и с массивным жемчужным ожерельем: Хелен Миррен в элегантном образе появилась на премьере

Британская актриса продемонстрировала изысканный ансамбль, который дополнила эффектными украшениями из крупных жемчужин.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Хелен Миррен

Хелен Миррен / © Associated Press

Хелен Миррен посетила премьеру фильма «A Talent for Murder», которая состоялась в кинотеатре AMC Lincoln Square в Нью-Йорке.

На красной дорожке голливудская звезда появилась в элегантном черном наряде. На ней был трикотажный джемпер в рубчик с круглым вырезом и длинными рукавами. Ее звезда сочетала с эффектной пышной юбкой из многослойного полупрозрачного фатина длины миди. Наряд имел широкий атласный пояс, который подчеркнул талию актрисы.

Хелен Миррен / © Associated Press

Хелен Миррен / © Associated Press

Аутфит Миррен дополнила черными остроносыми туфлями с ремешками, на небольшой платформе и шпильках, полупрозрачными колготками и маленькой кожаной сумкой с короткими ручками и золотистой фурнитурой.

Хелен Миррен / © Associated Press

Хелен Миррен / © Associated Press

Главным акцентом образа стали массивное многоярусное ожерелье из крупных жемчужин неправильной формы и серьги с жемчужными подвесками, которые придали ансамблю особую роскошь. На руках были кольца с камнями и жемчугом.

Хелен Миррен / © Associated Press

Хелен Миррен / © Associated Press

У нее была элегантная прическа, уложенная на одну сторону, макияж с розово-красной помадой и маникюр цвета пыльной розы.

Хелен Миррен / © Associated Press

Хелен Миррен / © Associated Press

Напомним, Хелен Миррен в коралловом платье и с массивным жемчужным колье получила престижную награду.

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