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- Шоу-бизнес
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В фатиновой юбке и с массивным жемчужным ожерельем: Хелен Миррен в элегантном образе появилась на премьере
Британская актриса продемонстрировала изысканный ансамбль, который дополнила эффектными украшениями из крупных жемчужин.
Хелен Миррен посетила премьеру фильма «A Talent for Murder», которая состоялась в кинотеатре AMC Lincoln Square в Нью-Йорке.
На красной дорожке голливудская звезда появилась в элегантном черном наряде. На ней был трикотажный джемпер в рубчик с круглым вырезом и длинными рукавами. Ее звезда сочетала с эффектной пышной юбкой из многослойного полупрозрачного фатина длины миди. Наряд имел широкий атласный пояс, который подчеркнул талию актрисы.
Аутфит Миррен дополнила черными остроносыми туфлями с ремешками, на небольшой платформе и шпильках, полупрозрачными колготками и маленькой кожаной сумкой с короткими ручками и золотистой фурнитурой.
Главным акцентом образа стали массивное многоярусное ожерелье из крупных жемчужин неправильной формы и серьги с жемчужными подвесками, которые придали ансамблю особую роскошь. На руках были кольца с камнями и жемчугом.
У нее была элегантная прическа, уложенная на одну сторону, макияж с розово-красной помадой и маникюр цвета пыльной розы.
Напомним, Хелен Миррен в коралловом платье и с массивным жемчужным колье получила престижную награду.