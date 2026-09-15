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- Шоу-бизнес
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В фиалковом платье из тюля: Флоренс Пью дебютировала на церемонии вручения премии Emmy
Актриса появилась в романтическом образе, который было трудно не заметить. Нежные оттенки, утончённый блеск и роскошные детали придали её появлению особый шарм.
30-летняя Флоренс Пью в этом году впервые появилась на церемонии вручения премии Emmy, которая проходила в Лос-Анджелесе. Звезда вышла на фотосессию в изысканном наряде британского бренда — специально созданном для неё платье Vivienne Westwood фиалковых оттенков.
Платье было расшито пайетками, а также украшено романтичными драпированными рукавами-накидками. При этом плечи были полностью открыты, что придавало образу особую утончённость. Кроме того, у платья Флоренс был длинный шлейф, который придавал образу романтичности.
Актриса собрала волосы в мягкую, элегантную высокую прическу, а её шею украшало колье от Bvlgari из розового золота, инкрустированное бриллиантами, морганитами и турмалинами.
Макияж актрисы был выполнен в сдержанной цветовой гамме и не имел ярких акцентов, а лишь подчеркивал красоту Пью.
Это её появление на публике состоялось всего через несколько недель после предыдущего громкого выхода на красную дорожку — британской премьеры фильма «Человек-паук: Совершенно новый день». Тогда актриса выбрала платье от Tamara Ralph с архитектурным дизайном.