В фиолетово-желтом луке и в сапогах: эффектная Хайди Клум под прицелом папарацци

Для выхода она выбрала очень необычный лук, ведь сочетала платье от спортивного бренда с люксом.

Немецкая супермодель попала под прицел фотографов в Лос-Анджелесе, когда шла на работу - съемки развлекательного шоу "В Америке есть таланты", где является одной из членной жюри.

Хайди была одета в довольно необычный образ, ведь выбрала платье-майку ниже колен от бренда PUMA. У платья также были красные полоски, поэтому модель подобрала к образу красные аксессуары - сумку с короткой ручкой от Dolce & Gabbana и сапоги на шпильках.

Дополнили этот лук солнцезащитные очки, макияж и длинный маникюр.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

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