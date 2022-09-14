В фиолетово-желтом луке и в сапогах: эффектная Хайди Клум под прицелом папарацци

Для выхода она выбрала очень необычный лук, ведь сочетала платье от спортивного бренда с люксом.
Немецкая супермодель попала под прицел фотографов в Лос-Анджелесе, когда шла на работу - съемки развлекательного шоу "В Америке есть таланты", где является одной из членной жюри.
Хайди была одета в довольно необычный образ, ведь выбрала платье-майку ниже колен от бренда PUMA. У платья также были красные полоски, поэтому модель подобрала к образу красные аксессуары - сумку с короткой ручкой от Dolce & Gabbana и сапоги на шпильках.
Дополнили этот лук солнцезащитные очки, макияж и длинный маникюр.
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