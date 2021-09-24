В фиолетовом бикини и с афрокосичками: стройная Эмили Ратажковски продефилировала на модном шоу

В фиолетовом бикини и с афрокосичками: стройная Эмили Ратажковски продефилировала на модном шоу

Модель появилась в сексуальном комплекте на показе бельевого бренда.

В марте этого года американская модель Эмили Ратажковски впервые стала мамой и после короткого декретного отпуска опять вернулась на подиум. На днях девушка впечатлила своей роскошной и стройной фигурой в показе новой коллекции бельевого бренда Рианны Savage X Fenty.

Эмили продефилировала в эффектном фиолетовом бикини с топом-бандо. Этот образ дополнили золотые массивные золотые браслеты на руке и серьги в ушах, длинный маникюр и туфли с леопардовым принтом. Волосы модели были заплетены во множество афрокосичек, а на лице визажисты сделали ей яркий макияж.

Эмили Ратажковски / Getty Images

Также девушка посетила закрытый показ этого шоу, который состоялся в Лос-Анджелесе, в отеле Westin Bonaventure Hotel & Suites. Трансляция для зрителей будет доступна с 24 сентября на платформе Amazon Prime Video.

Для мероприятия Эмили выбрала интересное шелковое асимметричное платье с бахромой и пестрой цветочной вышивкой от бренда Morphew.

Эмили Ратажковски / Getty Images

Читайте также: В кружевном платье с цветком на шее: Эмили Ратажковски сексуально позировала на дорожке Met Gala 2021

Эмили Ратажковски уже вернула форму после рождения ребенка (7 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку