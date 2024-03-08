Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В фиолетовом боди с голой спиной: Рэйчел Макадамс посетила фотосессию в Нью-Йорке

В фиолетовом боди с голой спиной: Рэйчел Макадамс посетила фотосессию в Нью-Йорке

Рэйчел Макадамс / Фото: Getty Images

Номинантка на "Оскар" посетила мероприятие, которое ознаменовало ее бродвейский дебют.

Актриса Рэйчел Макадамс известная многим киноманам в первую очередь по мелодраме "Дневник памяти", посетила фотосессию, которая проводилась в честь бродвейской пьесы "Мэри Джейн" Манхэттенского театрального клуба в Нью-Йорке. В этой пьесе, поставленной по сценарию финалистки Пулитцеровской премии Эми Херцог, Макадамс сыграла главную роль, которая стала для нее дебютной на Бродвее.

Рэйчел Макадамс / © Getty Images
Рэйчел Макадамс / Фото: Getty Images

На мероприятии она появилась в лаконичном и стильном луке, поскольку сочетала фиолетовое боди-водолазку с классическими черными брюками и туфлями.

У боди Рэйчел были длинные рукава и полностью открытая спина, а на брюках атласные лампасы. Также образ она дополнила прической с легкими локонами и несколькими золотыми украшениями.

Рэйчел Макадамс / © Getty Images
Рэйчел Макадамс / Фото: Getty Images

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация