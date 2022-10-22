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В фиолетовом комбинезоне: итальянская актриса Моника Беллуччи на церемонии вручения премии Люмьер

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В фиолетовом комбинезоне: итальянская актриса Моника Беллуччи на церемонии вручения премии Люмьер

Моника Беллуччи / Фото: Associated Press

Образ знаменитости был лаколничным и элегантным.

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи стал одной из гостей ежегодного французького кинофестиваля имени Братьев Люмьер. Для мероприятия знаменитость выбрала элегантный однотонный фиолетовый комбинезон, украшенный несколькими складками в черхней части, с эффектом запаха.

Моника Беллуччи / © Associated Press
Моника Беллуччи / Фото: Associated Press

Образ Беллуччи дополнила черным клатчем, каблуками, довольно лаконичными макияжем и укладкой.

Лауреатом премии в этом году стал кинорежиссер Тим Бертон, а вручила ему эту награду как раз Беллуччи.

Моника Беллуччи и Тим Бертон / © Associated Press
Моника Беллуччи и Тим Бертон / Фото: Associated Press

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